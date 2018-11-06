تراجع أرباح "دويتشه بوست" الألمانية للخدمات البريدية خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة الخدمات البريدية الألمانية العملاقة "دويتشه بوست دي.إتش.إل جروب" اليوم الثلاثاء تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 146 مليون يورو مقابل 641 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح المساهمين من 51ر0 يورو لكل سهم إلى 12ر0 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9ر54% سنويا إلى 376 مليون يورو. وأشارت الشركة إلى أن أرباح التشغيل تضررت من النفقات غير المتكررة. في المقابل زادت أرباح كل قطاعات شركة خدمات الشحن والبريد السريع "دي.إتش.إل" التابعة للشركة الألمانية.

وزادت إيرادات "دويتشه بوست" خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4ر1% نسويا إلى 85ر14 مليار يورو، في حين زادت الإيرادات بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 7ر4% خلال الفترة نفسها.

من ناحيته قال "فرانك آبل" الرئيس التنفيذي لمجموعة "دويتشه بوست دي.إتش.إل جروب" تعليقا على نتائج الربع الثالث "نحن واثقون من تحقيق كل أرباحنا المستهدفة لعام 2018 وحتى عام 2020".