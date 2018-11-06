"الشركة للتنمية" توقف زراعة الاعلاف الخضراء

بدأت شركة الشرقية للتنمية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) والذي يقضي بوقف نشاط زراعة الاعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ودخول هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ 25/02/1440 ، حيث ان ادارة الشركة ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/02/1437هـ توجهت الى تقنين زراعة الاعلاف الخضراء من خلال تقليص عدد المحاور الزراعية بشكل تدريجي خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تسعى إدارة الشركة حاليا للتحول الى انشطة تشغيلية بديلة من خلال رفع راس مالها والدخول في صفقات استحواذ على اصول عقارية واعمال تجارية مدرة للدخل.