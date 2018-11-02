"فيت جيت" الفيتنامية للطيران تشتري 50 طائرة أيرباص

وقعت فيتنام وفرنسا اليوم الجمعة عقدا لصالح شركة "فيت جيت" أكبر شركة طيران خاصة في فيتنام لشراء 50 طائرة طراز "أيه 321 نيو" من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" وذلك خلال زيارة رئيس وزراء فرنسا "إدوارد فيليب" لفيتنام.تصل قيمة العقد الذي تم توقيعه اليوم حوالي 6.5 مليار دولار. وقد وقع العقد "نجوين تاي فونج تاو" رئيس "فيت جيت" و"كريستيان شير" مدير العمليات التجارية في "أيرباص" في حضور رئيس وزراء فرنسا ونظيره الفيتنامي "نجوين شوان فوك"ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء فرنسا أيضا منطقة ""دين بين فو" التي شهدت عام 1954 معركة كبيرة بين المقاومة الفيتنامية وقوات الاحتلال الفرنسي وأدت إلى استقلال فيتنام عن الاستعمار الفرنسي.