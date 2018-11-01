الإيرادات غير النفطية تقفز 48 % .. و«النفطية» 47 %

ارتفعت الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018، إلى 452.1 مليار ريال مقارنة بنحو 307.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017، وذلك بنسبة زيادة 47 في المائة بما يعادل 144.7 مليار ريال مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، قفزت الإيرادات غير النفطية بنسبة 48 في المائة، لتبلغ 211.1 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقابل 142.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017، بزيادة بما يعادل 68.2 مليار ريال.وشكلت الإيرادات غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 32 في المائة من الإيرادات الإجمالية للدولة المسجلة في الفترة نفسها البالغة نحو 663.1 مليار ريال.فيما شكلت الإيرادات النفطية 68 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.وارتفعت الإيرادات غير النفطية، نتيجة ارتفاع الإيرادات من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 227 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لتبلغ 83.3 مليار ريال، فيما كانت 25.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا للتحليل، فإن هذا الارتفاع يعود إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بواقع 5 في المائة، اعتبارا من مطلع العام الجاري 2018.والضرائب على السلع والخدمات، هي ضرائب السلع أو مزاولة أنشطة معينة وتشمل الضرائب الانتقائية "رسوم المنتجات النفطية ورسوم التبغ" وضريبة القيمة المضافة، وفق تعريف الوزارة.وأسهم أيضا في ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لكن بشكل أقل، وجود ضريبة القيمة على السلع الضارة "الانتقائية" خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما لم تكن قد فرضت بعد خلال النصف الأول 2017.وكانت الحكومة السعودية قد فرضت الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية، اعتبارا من 11 حزيران (يونيو) 2017.*وحدة التقارير الاقتصادية