241.8 مليار ريـال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث.. ارتفع 8.6%

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 241.88 مليار ريال، مسجلا نموا على أساس سنوي بنسبة 8.6 في المائة بما يعادل 19.24 مليار ريال، مقارنة بإنفاق 222.6 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط إنفاق المستهلكين الشهري خلال الربع الثالث، بلغ 80.6 مليار ريال مقارنة بمتوسط للفترة المماثلة بلغ 74.2 مليار ريال.

ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي الإنفاق نحو 733.6 مليار ريال بنمو 6.05 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة البالغة 691.7 مليار، إذ بلغ الإنفاق خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 222.6 مليار ريال، فيما بلغ في الربع الثاني نحو 255 مليار ريال، قبل أن يسجل في الربع الثالث 241.8 مليار ريال.

وخلال شهر سبتمبر، نما إنفاق المستهلكين بنسبة 15.7 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغ الإنفاق 76.9 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 66.4 مليار ريال، إلا أنه سجل تراجعا مقارنة بالشهر السابق بنسبة 6.6 في المائة.

وسجل معدل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال عام 2017 متوسط إنفاق شهري بلغ 77.41 مليار ريال، وهو معدل إنفاق يقل عن متوسط عام 2016 البالغ نحو 78 مليار ريال، ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الحالي، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 5.01 في المائة على أساس سنوي، إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي نمت بنحو 21.9 في المائة خلال الفترة.

وارتفع حجم إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات خلال الربع الحالي بنسبة 27.7 في المائة، إذ بلغ نحو 7.2 مليار ريال، مشكلا 12.5 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة نفسها.

كذلك زاد الإنفاق على الخدمات والسلع من خلال مبيعات نقاط البيع بنسبة 17.7 في المائة إلى نحو 15.9 مليار ريال، وعلى قطاع الصحة نحو 5.4 مليار ريال بنسبة نمو 20.8 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية



