ارتفاع صافي أرباح "اكسترا" إلى 98 مليون ريال خلال 9 أشهر

ارتفع اجمالي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بنسبة 11.5 في المائة إلى 510 مليون ريال مقارنة بأرباح 457 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ صافي الربح نحو 98 مليون ريال مقابل 82 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 18.9 في المائة.

ويعود سبب الزيادة في صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لإرتفاع مجمل الربح بالاضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.