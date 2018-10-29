ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 82.5 مليار ريال خلال عام

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.82 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، بقيمة تعادل 82.5 مليار ريال خلال عام.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الارتفاع في الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، جاء نتيجة ارتفاع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، الذي صعد بنسبة 19 في المائة، وما قيمته 103.6 مليار ريال، ليبلغ 659.6 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2018، مقابل 556 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بشكل طفيف إلى 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.91 تريليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الذي سبقه، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة بقيمة تعادل 8.8 مليار ريال.

وارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.20 تريليون ريال، مقابل 1.18 تريليون ريال، بارتفاع قيمته 22.6 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 1.9 في المائة.

واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.

وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 659.6 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 691.5 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 4.6 في المائة وقيمة 31.9 مليار ريال.

كما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.95 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.98 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 0.4 في المائة وقيمة 26 مليون ريال.

وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.08 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.67 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.4 في المائة وقيمة 403 ملايين ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

واحتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، برصيد 169.5 مليار دولار "635.6 مليار ريال".

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في آب (أغسطس) هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، جزر الكايمان، وهونج كونج.

ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 169.5 مليار بنهاية شهر آب (أغسطس) 2018، مقابل 166.8 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال شهر.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 23 في المائة، بقيمة 31.6 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية آب (أغسطس) 2017، البالغ 137.9 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.



* وحدة التقارير الاقتصادية