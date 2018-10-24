مباحثات سعودية - أمريكية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي

التقى محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في مكتبه في الوزارة أمس الأول، ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، الذي يزور عددا من دول المنطقة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العلاقات الاقتصادية المتطورة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحثا تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية بينهما.
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