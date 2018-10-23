معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو ترتفع قليلا في أكتوبر

أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت قليلا خلال أكتوبر بينما كانت تشير توقعات إلى تراجعها.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرات أولية تظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت إلى -2.7 نقطة في أكتوبر من -2.9 نقطة في سبتمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط تراجع المعنويات إلى -3.2 نقطة.