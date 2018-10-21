الكويت ترحب بقرارات خادم الحرمين في قضية جمال خاشقجي

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة أن دولة الكویت وقد تابعت باھتمام قضیة وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي لتعرب عن ترحیبھا بالقرارات التي أصدرھا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز بشأن ھذه القضیة والتي تعكس حرص المملكة والتزامھا بالوصول الى الحقیقة واحترامھا لمبادئ القانون بمحاسبة الذین یقفون وراء ھذا الحدث المؤسف وتقدیمھم إلى العدالة.
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