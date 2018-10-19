التزام أوبك والمنتجين المستقلين بتخفيضات إنتاج النفط عند 111% في سبتمبر

قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن لجنة مراقبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين خلصت إلى أن مستوى التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات تراجع إلى 111 بالمئة في سبتمبر أيلول، مع تعزيز الدول للإنتاج.
وبلغ معدل الامتثال في أغسطس آب 129 بالمئة.
الطاقة- النفط
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