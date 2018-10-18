"منشآت" تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 1.6 مليار ريال

أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" للتمويل محمد المالكي أن مبادرة الإقراض غير المباشر التي أطلقتها منشآت مؤخراً بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تأتي بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.6 مليار ريال، تستهدف تقديم حلولٍ تمويلية بمميزات تنافسية لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال المالكي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بمركز خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منشآت، وأداره فهد المالكي إن هذه المبادرة تعد إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، والهادفة إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتابع نائب محافظ الهيئة أن "منشآت" تطمح من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في توفير حلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن شركاء الهيئة في المبادرة هم 8 مؤسسات تمويلية معتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وقال إنه يمكن التسجيل في المبادرة عن طريق مواقع هذه الشركات في الإنترنت، ويستفيد من المبادرة جميع الفئات العمرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء المنشآت التي عمرها أقل من سنة واحدة.