وكيل وزارة النقل: قطاع اللوجستيات السعودي أرض خصبة للاستثمار

أكد وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر سليمان الداوود، أن قطاع اللوجستيات السعودي أرض خصبة للاستثمار فيه، خاصة أن حجم وقيمة السوق اللوجستي بالمملكة يمثل فرصة وعدة ويدل على وجود مساحة كبيرة للاستثمار وتفعيل النشاط وعمليات التوريد والخدمات اللوجستية بما يعود اقتصادياً على السوق المحلي والنمو للقطاع بشكل عام.

جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي تنظمه وزارة النقل، لافتاً إلى أن المشاركة في المؤتمر تعد ضرورة ملحة من أجل العمل للنهوض وتطوير وتحديد احتياجات قطاع الخدمات اللوجستية، إضافةً إلى وضع الأطر والسياسات الحاكمة للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وألمح وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات، إلى أن المؤتمر حظي بجلسات وأوراق عمل قدمها عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين، إضافةً إلى مشاركة بعض الجهات المهمة التي تقود دفة تطوير قطاع اللوجستيات، والمهتمين وذوي الخبرة في القطاع.

وذكر أن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش عدداً من القطاعات التي تتكامل مع قطاع اللوجستية، مبيناً أن من هذه القطاعات المهمة والأساسية قطاع الصناعة، وذلك في جلسة حوار مع عدد من المسؤولين والمتخصصين، كما سيتم تقديم ورقة عمل عن التحول الرقمي من خلال مواضيع تتعلق بالبلوك تشين، إضافةً إلى الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وعلاقته بسلاسل التوريد.

وقدَّم المهندس الداوود شكره لكل من أسهم في إعداد المؤتمر الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة.