"الدولار" قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

قبع الدولار قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات أمريكية ضعيفة في الليلة الماضية، لكن ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأمريكية حال دون حدوث موجة بيع.

وكانت البيانات التي تظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة طفيفة للغاية في سبتمبر ، نقطة سلبية بين سلسلة المؤشرات الاقتصادية التي دفعت هذا الشهر عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبعة أعوام فوق 3.22 بالمئة.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الناتج الصناعي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى حد كبير مسجلا 95.11 بما يزيد قليلا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.92.

وظل اليورو تحت ضغط أمام الدولار الأمريكي ليقبع قرب 1.1573 دولار بعدما وقعت الحكومة الإيطالية على ميزانية توسعية لعام 2019 من شأنها أن تضع نهاية لمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب الامتثال لقواعده.

غير أن العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت أمام الفرنك السويسري، بما يشير إلى شهية للمخاطرة تدعم أصول منطقة اليورو.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.24 بالمئة أمام الدولار الأمريكي ليجري تداوله عند 0.6567 مع تجاوز معدل التضخم المحلي التوقعات في الربع الثالث.

وتراجع الين الياباني 0.19 بالمئة وجرى تداوله عند 111.97 ين للدولار. وكان الين بلغ أعلى مستوياته في شهر عند 111.61 ين للدولار أمس الاثنين.

وانخفض الفرنك السويسري 0.17 بالمئة أمام العملة الأمريكية ليجري تداوله عند 0.9886، بعدما زاد نصف بالمئة الليلة الماضية.

وارتفع الجنيه الاسترليني نصف بالمئة بعدما فاقت بيانات الوظائف التوقعات قبل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.