الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماع لمتابعة إعداد مؤشرات إحصائية لتنفيذ قرارات العمل المشترك

عقد صباح اليوم بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة مسقط، الاجتماع الثالث لفريق عمل متابعة إعداد مؤشرات إحصائية لتنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع، برئاسة / خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، رئيس فريق العمل، وبحضور أعضاء فريق العمل المشكل بقرار من الأمين العام.

وقد ناقش المجتمعون الأعضاء عدة مواضيع، ومن بينها: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني لفريق العمل، ومقترح عرض نتائج المرحلة الأولى والثانية من دراسة أرض الواقع أمام اللجنة الوزارية ، بالإضافة إلى مناقشة مقترح خطة عمل المرحلة الثالثة من دراسة أرض الواقع، كما اطلع فريق العمل على عرض لورقة عمل حول مسح مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في دراسة أرض الواقع، وعرض آخر لورقة عمل حول التقارير القطاعية المقترحة حسب اللجان الوزارية.

وخلال الاجتماع اطلع الفريق أيضاً على عرض مرئي حول ما تم إنجازه في لوحة الإنجاز والمتابعة، بالإضافة إلى عرض لما تم إنجازه حول إقامة وتنفيذ المنتدى الاقتصادي الخليجي السنوي، جاء بعده عرض لآخر مستجدات مشروع بناء النماذج الاقتصادية.