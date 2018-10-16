«نمو» تفقد 23 نقطة وقيم التداول عند 823 ألف ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.98 في المائة بنحو 23 نقطة لتغلق عند 2373 نقطة. وبلغت قيم التداول 823 ألف ريال، بمعدل 8.2 ألف ريال، بينما بلغت الأسهم المتداولة 67 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة، أما الصفقات فقد بلغت 101صفقة. وارتفع سهم "أبو معطي" وحيدا بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 8.85 ريال، وتصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 23.12 ريال، يليه "العمران" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 12 ريالا. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 375 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 151 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 94 ألف ريال.