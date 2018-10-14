بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم، على انخفاض المؤشر العام73.27 نقطة ليبلغ مستوى4992.5 نقطة بنسبة1.45 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر103.8 مليون سهم تمت من خلال 4767 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (نحو85.47 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي27.98 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.44 نقطة وبنسبة انخفاض 0.59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56.6 مليون سهم تمت عبر صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار (نحو 15.51 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 97.89 نقطة ليصل إلى مستوى 5159.27 نقطة وبنسبة انخفاض1.86 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.16 مليون سهم تمت عبر 3258 صفقة بقيمة 21.2 مليون دينار (نحو 69.96 مليون)