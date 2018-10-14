مبيعات السيارات في كوريا عند أدنى مستوى في 10 سنوات

انخفضت مبيعات السيارات الصغيرة في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات الشهر الماضي بسبب انخفاض الطلب وانخفاض المزايا الضريبية، حسبما أظهرت بيانات مبيعات شركات صناعة السيارات المحلية اليوم الأحد.

وتراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في سبتمبر الماضي إلى 8627 وحدة ، وهو أدنى رقم منذ يناير 2009 حيث سجلت مبيعات الصغيرة 8172 وحدة ، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن بيانات المبيعات التي قدمتها شركات صناعة السيارات الثلاث في البلاد.

وتشمل طرازات السيارات الصغيرة المباعة في كوريا الجنوبية، ومعظمها بمحرك بنزين سعة 1 لتر، طرازات من انتاج كل من شركة كيا موتورز، وشركة جنرال موتورز الكورية، ورينو سامسونج موتورز.

وقال مسؤول في رابطة مصنعي السيارات الكورية إن التراجع الحاد يعود إلى إقبال "العملاء بشكل متزايد على شراء السيارات المستوردة بدلا من نظيرتها المحلية كما يفضلون السيارات الأكبر حجما والمركبات الرياضية الصديقة للبيئة عن السيارات الصغيرة بشكل عام".

وعلاوة على ذلك، لم تعمل شركات صناعة السيارات على ضخ المزيد من الاستثمارات في السيارات الصغيرة على اعتبار أنها أقل ربحية مقارنة بالنماذج الأخرى، وفقا للمسؤول.

وفي عام 2017، بيعت 138895 سيارة صغيرة في كوريا الجنوبية، انخفاضا من 186702 وحدة في عام 2014، حسبما أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الكورية.