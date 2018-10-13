150 ألف مساهم في الجمعيات التعاونية و1.5 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي

كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الله كدمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، أن هناك 150 ألف مساهم في الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لرفع عدد المساهمين إلى 500 ألف مساهم في 2030.

وأوضح كدمان، أن مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي، تبلغ حاليا 1.5 مليار ريال، فيما يستهدف المجلس رفعها إلى 18 مليار ريال أي بنسبة 3 في المائة من الناتج.

وأشار إلى وجود أهداف استراتيجية يعتمدها المجلس وفق "رؤية المملكة 2030"، أولها الوصول إلى 2000 جمعية تعاونية، وتوفير 200 ألف وظيفة للذكور والإناث، مستدركا أنه يوجد الآن 64 طلبا لجمعيات تحت التأسيس.

وبين، أن نسبة التوطين في الجمعيات الاستهلاكية وصلت 65 في المائة، في حين وصلت نسبتها في الجمعيات الزراعية إلى 20 في المائة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية إلى أن المجلس قدم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية دراسة لتطوير القطاع التعاوني في الأنظمة واللوائح والحوكمة، والجهات ذات العلاقة.

وأضاف، أن هناك إجراءات بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجهات أخري تؤخر عملية تسجيل الجمعيات، وهناك بعض الجمعيات تأخذ فترة تسجيلها من ستة أشهر إلى سنة، لذلك يسعى المجلس لتطوير النظام واللوائح والوصول إلى أتمتة التسجيل للجمعيات.

وتنقسم الجمعيات التعاونية إلى سبعة أنواع هي الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، والجمعيات التعاونية الزراعية، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، الجمعيات التعاونية المهنية، الجمعيات التعاونية التسويقية، والجمعيات التعاونية الخدمية.

ويعمل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، على التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية.

وذلك علاوة على دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة على النهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه القائمة وتؤثر في تحقيق أهدافها.