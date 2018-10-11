162.02 مليار ريال إيرادات مؤسسات المال والتأمين في السعودية .. ارتفعت 10.3 %

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لمؤسسات المال والتأمين في السعودية خلال العام الماضي 2017 بنسبة 10.3 في المائة بما يعادل 15.17 مليار ريال، لتبلغ قيمتها نحو 162.02 مليار ريال، مقارنة بـ 146.85 مليار ريال خلال 2016. ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نتائج مسح المال والتأمين الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فإنه رغم نمو الإيرادات التشغيلية لمؤسسات نشاط المال والتأمين بنسبة 10.3 في المائة، إلا أن متوسط الأجر للمشتغلين نما بنسبة 1.2 في المائة بما يعادل 198 ريالا شهريا.وبلغ المتوسط الشهري لأجور المشتغلين نحو 16.8 ألف ريال شهريا لعام 2017، مقارنة بـ 16.6 ألف ريال شهريا في عام 2016، بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة.

إلى ذلك، بلغ عدد المشتغلين في المؤسسات التي تمارس أنشطة الخدمات المالية والتمويل والتأمين وإعادة التأمين والأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية 113.72 ألف مشتغل، مقارنة بـ 110.94 ألف مشتغل في 2016 بنمو نسبته 2.5 في المائة.ووفق التحليل، بلغت نسبة التوطين 72.4 في المائة مقارنة بـ 71.8 في المائة، إذ ارتفع عدد المشتغلين السعوديين بنسبة 3.3 في المائة بنحو 2641 مشتغلا، ليصل عددهم في 2017 إلى 82.31 ألف مشتغل سعودي مقارنة بـ 79.67 ألف في 2016.ونما عدد المشتغلين غير السعوديين في 2017 في تلك المؤسسات أو المنشآت بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 141 مشتغلا، ليبلغ عددهم 31.42 ألف مشتغل مقارنة بـ 31.28 ألف مشتغل في 2016. إلى ذلك، بلغت قيمة تعويضات المشتغلين في 2017 نحو 22.92 مليار ريال، مقارنة بـ 22.1 مليار ريال في 2016 بنمو نسبته 3.7 في المائة بما يعادل 824.62 مليون ريال.وسجلت النفقات التشغيلية نموا بنسبة 7.2 في المائة بما يعادل 3.2 مليار ريال، إذ بلغت في 2017 نحو 47.31 مليار ريال مقارنة بـ 44.12 مليار ريال في 2016.

*وحدة التقارير الاقتصادية