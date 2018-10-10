الأسهم الأمريكية تهبط مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء ومني المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكبر خسارة يومية منذ الثامن من فبراير شباط، بينما قادت أسهم قطاع التكنولوجيا الخسائر وسط عزوف من جانب المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 831.83 نقطة، أو ما يعادل 3.15 بالمئة، إلى 25598.74 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 94.66 نقطة، أو 3.29 بالمئة، إلى 2785.68 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 315.97 نقطة، أو 4.08 بالمئة، إلى 7422.05 نقطة.

