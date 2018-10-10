9 آلاف وسيط عقاري معتمد مسجل في شبكة "إيجار"

كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان عن تجاوز عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى شبكة إيجار الإلكترونية لـ 9 آلاف وسيط عقاري معتمد في جميع مناطق المملكة، مبيناً أن هناك إقبال جيد من الوسطاء العقاريين في التسجيل والحصول على الاعتماد منذ إطلاقها خلال العام الجاري. وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان مازن بن محمد الداوود أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "إيجار" والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار عملت على إطلاق العديد من الخدمات وطورتها بهدف تسهيل و تيسير أعمال الوسطاء العقاريين، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية لديهم و يرتقي بجودة الخدمات المقدمة لعملائهم ويزيد من العائد الإستثماري، مشيراً إلى أن يمكن للوسطاء العقاريين المسجلين في الشبكة الإلكترونية الاستفادة من خدمات توثيق العقود وأداء مهامه في أي زمان ومكان، حيث يمكنه متابعة مؤشرات أداء عملياته الإيجارية، وإدراج الوحدات العقارية في الشبكة، والاطلاع على الوحدات الإيجارية الشاغرة وغير الشاغرة، وتوقيع اتفاقية وساطة إلكترونيا، وتسجيل العقود الإيجارية وإرسالها لأطراف العقد لتوثيقها إلكترونيا عبر منصة أبشر، كما يمكنهم الاطلاع على العقود وحفظها ومتابعتها إلكترونيا، واستلام رسائل تنبيهية لبداية وقرب انتهاء العقد، ويمكن للوسيط إصدار سندات القبض والصرف إلكترونيا بعد استلامه قيمة الإيجار. وأشار إلى أنه خلال العام الجاري تم إطلاق تطبيق "وسطاء عقاريون" الذي يمكّن الوسيط من تسجيل بياناته في الشبكة وتحديثها مما يساهم في التسويق لمنشأته عبر التطبيق، كما يمكن للمستأجر والمؤجر التعرف على قائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين في الشبكة والبحث عن عنوان أقرب وسيط عقاري، مؤكداً أنه يمكن للوسطاء العقاريين غير مسجلين الانضمام إلى الشبكة من خلال زيارة موقع إيجار الإلكتروني https://ejar.sa// وذلك للاستفادة من خدمات الشبكة والحصول على شهادة وسيط عقاري معتمد بشكل آلي بعد اجتيازهم للدورة التدريبية الإلكترونية. وبيّن الداوود أن شبكة إيجار تقدم أيضاً خدمة تميكن منشآت الوساطة من تعيين موظفين ومنحهم صلاحيات تمكنهم من القيام بأعمال المنشأة بالإنابة، كما يمكن لمدير المنشأة من متابعة أعمال الموظفين عن بعد، لافتاً إلى أنه ومن المزايا التي توفرها شبكة إيجار وتساعد في تيسير العملية الإيجارية أن عملية إدخال بيانات أطراف العملية الإيجارية تتم مرة واحدة، بحيث يتم جلبها تلقائيا بعد التحقق من الهوية الشخصية لأطراف العقد مع إمكانية إضافة مرافقين للعقود الإيجارية بعد توثيقها وتسجيلها في الشبكة. وأضاف أن شبكة إيجار تتيح عدة مزايا متعلقة بالتنظيم المالي بحيث يمكن للوسيط والمؤجر تحصيل المبالغ إلكترونيا عن طريق خدمة سداد، كما يمكن الاتفاق والتنسيق مع المستأجر باستلام دفعات الإيجار إما شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية"، مشيراً إلى أن أكثر من 20% من العقود الحديثة استفادوا من خدمة السداد الشهري مما يدل على الاقبال الكبير من أطراف العملية الإيجارية على هذه الخدمة الحيوية. وأشار إلى أنه تم الربط إلكترونياً بين شبكة إيجار الإلكترونية مع منصة "أبشر" وذلك للقيام بعمليات التحقق من صحة البيانات المدخلة من قبل الوسيط العقاري، مما يضمن دقة المعلومات المدخلة ومحاربة عمليات تزوير الهويات، مؤكداً على ضرورة تسجيل جميع العقود الإيجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار كأحد الخطوات الهامة نحو تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الثقة في تعاملاته.