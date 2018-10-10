الاسترليني عند أعلى سعر في 3 أشهر ونصف مقابل اليورو

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل اليورو وعزز مكاسبه أمام الدولار اليوم الأربعاء بفعل حالة من التفاؤل بإمكانية توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عما قريب بشأن الانفصال.

كانت قناة آي.تي.في نيوز البريطانية قالت أمس الثلاثاء إن الجانبين أحرزا تقدما في المفاوضات بشأن الحدود الأيرلندية وهي عقبة رئيسية في سبيل التوصل إلى اتفاق.

وقالت صحيفة تايمز إن حوالي 30 إلى 40 مشرعا من حزب العمال المعارض سيكونون مستعدين لتأييد اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي الذي تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إبرامه مع الاتحاد.

وارتفع الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 87.265 بنس لليورو وزاد 0.3 بالمئة إلى 1.3186 دولار في أفضل مستوى له منذ 26 سبتمبر أيلول.