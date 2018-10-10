الأسهم تعود إلى المنطقة الحمراء بضغط «المصارف» وترقب نتائج الشركات

عادت الأسهم السعودية إلى التراجع لتفقد 0.4 في المائة بنحو 34 نقطة لتغلق عند 7904 نقاط. وجاء التراجع بضغط من القطاع المصرفي بقيادة سهم "الراجحي". والتراجع لم يدخل السوق في منطقة سلبية حيث لا تزال تحافظ على متوسط 21 يوما عند 7892 نقطة وتعد مستويات 7800 نقطة مستويات دعم مهم للحفاظ عليها لإبقاء فرص الارتفاع، ومستويات 8040 نقطة تشكل حاجز مقاومة مهم تجاوزها يزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى مستويات أعلى. ولا تزال السوق تترقب نتائج الشركات للربع الثالث، وفترة الإعلانات طويلة، لكن استمرار ظهور نتائج تفوق التوقعات سيحسن من معنويات المتعاملين ما يزيد من نشاط السوق. وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع، واستمرار التحسن سيكون له انعكاس إيجابي على السوق واحتمالية زيادة الإنفاق الحكومي.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7939 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7948 نقطة رابحا 0.12 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7896 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7904 نقاط فاقدا 34 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 294 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة.بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 117 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة بنحو 7.5 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.46 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.12 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.66 في المائة، يليه "الإعلام والترفية" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 35 في المائة بقيمة 879 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 636 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 336 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "الكابلات" بنسبة 9.4 في المائة ليغلق عند 29 ريالا، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 15.22 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 13.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المتقدمة" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 50.40 ريال، يليه "السعودي الألماني" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 35.15 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 2.37 في المائة ليغلق عند 18.94 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 353 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 323 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 303 ملايين ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية