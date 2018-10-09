487 مليار ريال إيرادات صادرات السعودية النفطية في 7 أشهر .. قفزت 38 %

ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 37.6 في المائة بما يعادل نحو 133 مليار ريال، لتبلغ 487.3 مليار ريال في أول سبعة أشهر من 2018 مقابل نحو 354.3 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" وبيانات منظمة البلدان المُصدرة للنفط "أوبك"، جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.

وبلغ متوسط سعر الخام العربي الخفيف الذي تصدره السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 69.7 دولار، إذ بلغ سعره 67.4 دولار في يناير، و64 دولارا في فبراير، و64.4 دولار في مارس، و68.9 دولار في أبريل، و74.7 دولار في مايو، ثم 74.2 دولار في يونيو، وأخيرا 69.7 دولار في يوليو الماضي.

كما ارتفعت كمية الصادرات النفطية، لتبلغ 7.172 مليون برميل يوميا في أول سبعة أشهر من 2018 مقابل 7.059 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2017.

وبلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.17 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2018 ثم 7.251 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) ثم 7.122 مليون برميل في آذار (مارس)، ثم 7.214 في نيسان (أبريل).

في حين كان يبلغ متوسط الصادرات في كانون الثاني (يناير) 2017 نحو 7.713 مليون برميل يوميا، ثم 6.957 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، ثم 7.232 مليون برميل في آذار (مارس)، و7.227 مليون برميل في نيسان (أبريل)، و6.984 مليون برميل في مايو، و7.244 مليون برميل يوميا في يونيو، و7.118 مليون برميل في يوليو.

ومنذ مطلع العام الماضي 2017، بدأ الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أن ينتهي الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

ووفقا للتحليل، ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال شهر يوليو من العام الجاري، بنسبة 60.8 في المائة، بزيادة تعادل نحو 29.2 مليار ريال على أساس سنوي، لتبلغ قيمة الصادرات 77.1 مليار ريال في شهر يوليو من 2018، مقابل نحو 48 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 79.6 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال شهر يوليو 2018، مقابل 74.8 في المائة في شهر يوليو من عام 2017.

وكانت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2017، قد ارتفعت بنسبة 25.1 في المائة بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية