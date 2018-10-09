"أرامكو" و"بابكو" تواجهان نمو الطلب على الطاقة في البحرين بتشغيل خط أنابيب جديد

أعلنت كلٌّ من أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين "بابكو" اليوم الثلاثاء 29 محرم 1440هـ الموافق 9 أكتوبر 2018م، نجاح تشغيل خط أنابيب نقل النفط الخام (AB-4)، في إطار مرحلة جديدة من إستراتيجية أنابيب أرامكو – البحرين لنقل النفط الخام، بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في مملكة البحرين.

ويمكن لخط الأنابيب الجديد نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

ويبلغ قُطر خط الأنابيب (AB-4) ثلاثين بوصة بطول 112 كيلو مترًا، ويبدأ من مرافق أرامكو السعودية في بقيق وينتهي في مصفاة بابكو بالبحرين. ويتكوّن خط الأنابيب من ثلاثة أجزاء، وهي: جزء برّي سعودي بطول 42 كيلو مترًا، وآخر بحريني بطول 28 كيلو متر، بالإضافة إلى جزء بحري (تحت الماء) بطول 42 كيلو مترًا.

وتم تجهيز خط الأنابيب الجديد بأحدث الأجهزة الإلكترونية لضمان السلامة والحمايةالبيئية والإمدادات الهيدروكربونية الموثوقة خلال العقود القادمة. وتزامن تشغيل خط الأنابيب الجديد مع العزل النهائي لنظام الأنابيب القديم بنجاح وفق معايير السلامة والأمان، بعد أن ظل يعمل على تزويد "بابكو" بالنفط الخام لمدة 73 عامًا.

وتعليقًا على تشغيل الأنابيب، قال المدير التنفيذي بالوكالة لخطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض، الأستاذ عبدالله المنصور: "يُعد تشغيل خط أنابيب AB-4 فصلًا جديدًا في العلاقة الخاصة بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية، في عدة مجالات تشمل قطاع الطاقة والتي ظلت مزدهرة لأكثر من 73 عامًا".