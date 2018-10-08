"العبداللطيف" تتفق مع "الشؤون الإسلامية" على فرش مساجد المملكة بـ 46.5 مليون ريال

أعلنت شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن توقيع عقد مع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتصنيع وتوريد وفرش المساجد والجوامع بالمملكة بمبلغ 46.5 مليون ريال لمدة سنة وسيبدأ الأثر المالي لها خلال النصف الأول من 2019.