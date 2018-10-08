الموانئ السعودية : مناولة 22 مليون طن بضائع خلال سبتمبر الماضي

بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر (22.29) مليون طن بنسبة زيادة بلغت 2.18% عن ما تم تحقيقه في نفس الفترة من 2017 في حين بلغ أعداد الحاويات المناولة (515) ألف حاوية. وذلك وفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

في حين بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية التسعة خلال شهر سبتمبر 2018 (1.056) ألف سفينة وبلغ عدد الركاب (117) ألف راكب فيما بلغ عدد العربات (48) ألف عربة وبلغ عدد المواشي (309) ألف رأس من الماشية. يذكر أن "موانئ" تسعى إلى تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية واستغلال قدراتها وإمكاناتها بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة تحقيقا لرؤية السعودية2030.