159 مشاركا في هاكاثون "عالم التطبيقات" يتنافسون لإيجاد حلول تقنية لـ 3 جهات مختلفة

شهد هاكاثون "عالم التطبيقات 2018" مشاركة كلٌ من مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة المكرمة والهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في طرح عدد من الافكار والاحتياجات على 159 شاباً وفتاة ما بين مبرمجين ومصممين ومطورين تنافسوا لإيجاد حلول تقنية ابداعية تسهم في تعزيز أداء هذه الجهات وتحقيق رسالتها على أكمل وجه. وطرح مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة, عددا من المحاور التي تتطلب الإبداع التقني لتحقيق رسالته في متابعة وتنسيق المشاريع التنموية والريادية, وتذليل العقبات التي تواجهها ودعم المبادرات، من أبرزها التكامل التخطيطي بين الجهات ذات العلاقة والالتزام بتنفيذ الجداول الزمنية, واستلام التقارير والمخاطبات, وتنسيق الاجتماعات, واعتماد المحاضر وتعدد نماذج التقارير, وإدارة التواصل بين أصحاب العلاقة وارتباط المهام بالأشخاص وليس الإدارات. فيما طرحت الهيئة العامة للترفيه محاور عدة أبرزها إدارة الحشود, التي تشكل هاجسًا لمديري الفعاليات أو المرافق الترفيهية، وخاصّةً إذا ما كان هناك إقبالٌ كبير على المعروض الترفيهي المُقدّم مع تطوّر أنظمة المحاكاة, وفرص تطوير تطبيقاتٍ أو برمجيّاتٍ لمحاكاة حركة الحشود في المرفق أو الفعالية الترفيهية, إضافةً لفرص الاستفادة من أنظمة تعقّب حركة الأجهزة الذكيّة داخل المرفق, وذلك للتنبؤ والتدخل المبكّر لمنع حالات الاختناق، فضلاً عن فرص إدارة عمليات بيع التذاكر قبل فترةٍ كافيةٍ من موعد العرض المستهدف, وذلك لدراسة مدى الإقبال والتحضير المبكّر لأية متطلّباتٍ تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمرفق، علاوة على قياس رضا الزائر, والذي يشكل صعوبةً لوجستيّةً في الفعاليّات الحية وفرص تطوير برمجيّاتٍ أو تطبيقٍ يقيس رضا الزائر, وذلك بتسخير قدرات الأجهزة (الهواتف) الذكيّة الخاصّة بمرتادي الفعاليات. واستعرض الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عدد من المحاور التي من أبرزها, حصر المعلومات الرياضية لبناء منظومة أو منصة او حل تقني لحساب الممارسة الرياضية في المملكة بشكل دوري (يومي، أسبوعي، وشهري), يشمل رياضات مختلفة وسهل الاستخدام ومحفز لمشاركة المعلومات من جميع أفراد المجتمع، إلى جانب التدريب التطوعي من خلال منصة لربط المدربين الرياضيين من المجتمع بالمجتمع بكل فئاته, بحيث تسمح بتقديم ساعات تدريبية تطوعية مرتبطة بالجغرافيا والرياضة والخبرة وغيرها. و اشتمل كذلك على نوادي الرياضة المجتمعية في المدارس والجامعات عبر منصة الكترونية تساعد في تكوين أندية رياضية مجتمعية في كل جامعة محلية، بحيث تتيح المنصة التواصل مع الأندية الأخرى, بجانب تبادل الخبرات وتكوين المهام والبرامج الرياضية الدورية مع إشراك الجهات ذات العلاقة وغيرها لنشر وتمكين الرياضة، إلى جانب إيجاد حل تقني يتيح للاتحادات الرياضية التواصل مع المجتمع والوصول للأفراد المحترفين والراغبين في الاحتراف الرياضي ضمن رياضاتهم، وايجاد منصة الكترونية تتيح للقطاع العام والخاص ممارسة الرياضة وحساب الآداء الرياضي وربطه بمحفزات وظيفية. يذكر أنه من المقرر الخروج بمشروعات متناسبة مع المحاور التي أبرزت خلال الهاكاثون الذي يقام بفندق الريتز كارلتون بجدة ضمن فعاليات ملتقى "عالم التطبيقات 2018", والذي تنظمه لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، ويحظى بمشاركة 132 شركة رقمية محلية ودولية بهدف دعم وتطوير المبرمجين والمبدعين وإثراء الابتكار الرقمي والارتقاء بالمحتوى المحلي.