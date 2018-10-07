هيئة السوق المالية تفتح باب التقدم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الثانية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424 هـ الموافق 31/7/2003 م، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 23/4/1439 هـ الموافق 10/1/2018 م، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة،

أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التقدم لاستقبال الدفعة الثانية من طلبات الحصول على تصريح التقنية المالية ابتداء من تاريخ 15/10/2018 م وحتى تاريخ 15/12/2018 م. وبموجب هذا التنظيم، فقد أعلنت الهيئة عن مبادرة مختبر التقنية المالية بتاريخ 11/12/2017م، وفتحت باب استقبال الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من هذا العام. وقد استلمت الهيئة مجموعة من الطلبات، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار أول تصريحين لتجربة التقنية المالية لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية، بتاريخ 10/7/2018م. وتأتي هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز وابتكار وتطوير التقنية في السوق المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للمشاركين في السوق المالية لممارسة أعمالهم بكفاءة عالية في ظل التطور السريع في استغلال التقنية المالية في السوق المالية بالمملكة، وسعياً لإيجاد وسائل تمويل جديدة للمستثمرين والمبنية على استراتيجية الهيئة في تسهيل التمويل التي تعمل تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وتود الهيئة تشجيع كافة المهتمين بالتكنولوجيا المالية ورواد الأعمال التقدم للحصول على التصريح من الهيئة، على أن تكون منتجاتهم تعزز الابتكار في التقنية المالية وتحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة.