مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7893.62 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 103.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7893.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات صناعة الورق, وميد غلف للتأمين, وأسترا الصناعية, والصادرات, ووفرة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات اللجين, والمجموعة السعودية, واليانز إس إف, وكيان السعودية, وإتحاد الإتصالات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.79% و 8.42% . فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء, ودار الأركان, وزين السعودية، كيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, وكيان السعودية، والإنماء, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 140.34 نقطة ليقفل عند مستوى 2468.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 79 سهم تقاسمتها 125 صفقة.