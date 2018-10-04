"تداول" ترفع التعليق عن أسهم "البنك الأول" و "بنك ساب"

رفعت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تعليق التداول عن أسهم البنك السعودي البريطاني وأسهم البنك الأول في السوق ابتداءً من اليوم 2018/10/04. وذلك بعدما علق السوق تداول الأسهم أمس الأربعاء بناءً على طلب البنكين تمهيد للإعلان عن حدث جوهري. وتم رفع التعليق بعدما أعلن البنكين عن الحدث الجوهري بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بينهما.