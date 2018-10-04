"تداول" ترفع التعليق عن أسهم "البنك الأول" و "بنك ساب"

رفعت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تعليق التداول عن أسهم البنك السعودي البريطاني وأسهم البنك الأول في السوق ابتداءً من اليوم 2018/10/04. وذلك بعدما علق السوق تداول الأسهم أمس الأربعاء بناءً على طلب البنكين تمهيد للإعلان عن حدث جوهري. وتم رفع التعليق بعدما أعلن البنكين عن الحدث الجوهري بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بينهما.
أخبار الشركات- محلية
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- وزير التعليم يوجه بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية بالمدارس الأهلية والعالمية
- وزير التجارة: إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت المزاولة لنفس النشاط وبنفس المنطقة
- "الغذاء والدواء": عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال لمخالفي نظامي الغذاء والأعلاف
- "الاستثمار" تشهد توسيع قاعدة استثمارات "بيكتون ديكنسون" في السعودية
- الصين قد تواجه قيودا أمريكية أكبر على الصادرات بسبب قمع المسلمين
- تأسيس 183 شركة مساهمة وتصفية 15 خلال 2017
- وزير المالية: تنفيذا لتوجيهات الملك.. تحويل 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني
- منظمة التجارة العالمية: يجب دعم التقدم التكنولوجي لتعزيز التجارة العالمية
- باريس تجمّد أصولا للاستخبارات الإيرانية
أضف تعليق