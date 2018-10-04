«نمو» تضيف 17 نقطة.. وقيم التداول تهبط إلى 322 ألف ريـال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.66 في المائة لتغلق عند 2598 نقطة رابحة 17 نقطة. وتراجعت قيم التداول 54 في المائة بنحو 388 ألف ريال لتصل إلى 322 ألف ريال، بمعدل خمسة آلاف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 76 في المائة بنحو 55 ألف سهم لتصل إلى 17 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.1 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 26 في المائة بنحو 22 صفقة لتصل إلى 62 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال، مقابل تراجع "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 63.50 ريال، واستقرار بقية الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 98 ألف ريال، يليه "العمران" بقيمة 71 ألف ريال، وحل ثالثا "ألتطويرية الغذائية" بقيمة 62 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
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