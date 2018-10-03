"ساسكو" توقع إتفاقية مع "الجمارك" لتكون إحدى شركاتها مصدر لدفاتر التير والضامن

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأن إحدى شركاتها التابعة (شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا) قد وقعت اليوم مع الهيئة العامة للجمارك السعودية إتفاقية تفعيل العمل للإتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (TIR). وبموجب هذه الإتفاقية فإن شركة النادي السعودي للسيارات (ساتا) تعتبر المصدر لدفاتر التير والضامن للشاحنات التي تنقل بنظام التير عبر المملكة حيث تعتبر شركة (ساتا) عضو بالإتحاد الدولي للنقل الطرقي منذ عام 2012. وتهدف الشركة من هذه الإتفاقية إلى تفعيل دور (ساتا) والتحول من عضو ممثل بالإتحاد الدولي للنقل الطرقي إلى عضو فعال ممثلا للسعودية ومصدرا لدفاتر التير حيث من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الإتفاقية إعتبارا من الربع الثاني من عام 2019.