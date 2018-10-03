«المالية»: صكوك حكومية إضافية بـ 4.78 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (07-2018)، عبر إعادة فتحه تحت برنامج الصكوك الحكومية بالريال.وأوضحت الوزارة، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4.78 مليار ريال، ليصبح حجم الإصدار الكلي 12.245 مليار ريال ‏.وأشارت إلى أنه سيقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح كالتالي، أولى شرائحها تبلغ 7.092 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2023، والثانية تبلغ 3.005 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025، والثالثة تبلغ 2.148 مليار ريال تستحق في عام 2028.وبلغ حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية منذ بدء طرح هذا النوع من الصكوك حتى يوم 3 سبتمبر 2018، نحو 95.89 مليار ريال، وذلك عبر 14 طرحا بدأ في النصف الثاني من العام الماضي 2017.وجرت تغطية إصدارات الصكوك بالريال حينها بنسبة راوحت بين 102 في المائة و349 في المائة، وآخرها الذي أقفل أمس بتغطية قدرها 113 في المائة. وبلغت قيمة تغطية الطروحات الـ14 نحو 217.98 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 227 في المائة، ما يدلل على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي والعملة المحلية من حيث الاستقرار.