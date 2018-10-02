"دايملر" تعلن عن تراجع مبيعاتها في أمريكا في الشهر الماضي

أعلنت مجموعة دايملر الألمانية اليوم الثلاثاء عن حدوث تراجع ملحوظ في مبيعاتها في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

وأوضحت دايملر أن مبيعات مرسيدس بنز في أمريكا بلغت 26 ألف و169 سيارة في الشهر الماضي، بتراجع بنسبة 9.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

في الوقت نفسه، قال ديتمار اكسلر رئيس مرسيدس بنز أمريكا إن طلب العملاء على سيارات دايملر لا يزال قويا، لكنه أشار إلى أن تباطؤ توافر العديد من الموديلات الجديدة لا يزال مستمرا " ونتوقع تزايد توافر هذه الموديلات في أكتوبر الجاري وبقية العام".