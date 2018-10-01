1.6 مليون عنوان كتاب بالدورة 37 لمعرض الشارقة الدولي

يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته السابعة والثلاثين التي تنطلق نهاية أكتوبر تشرين الأول مشاركة 1874 دار نشر من 77 دولة تعرض 1.6 مليون كتاب منها 80 ألف كتاب جديد.وقال أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، المنظمة للمعرض، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "تشهد الدورة الجديدة تزايدا ملحوظا في أعداد دور النشر، ومشاركة بلدان للمرة الأولى، وتنوع غني على مستوى المؤلفات المعروضة، والفعاليات القائمة".وأضاف أن دور النشر المشاركة "تتصدرها دور النشر المصرية بواقع 276 دارا، تليها الدور الإماراتية بواقع 150 دارا".وتابع أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة 130 دار نشر جديدة من 12 دولة تشارك للمرة الأولى هي الأرجنتين وبلغاريا واستراليا وكرواتيا وغانا وأوغندا وكينيا والكاميرون وجنوب أفريقيا وبيرو وأذربيجان وكوريا الجنوبية.وتقام الدورة السابعة والثلاثون من المعرض في الفترة من 31 أكتوبر تشرين الأول إلى العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بمركز إكسبو الشارقة.واختارت هيئة الشارقة للكتاب (قصة حروف) شعارا للدورة الجديدة فيما تحل اليابان ضيف شرف على المعرض.وقال العامري إن اختيار هذا الشعار جاء "ليجسد قيمة الحرف في تاريخ المعرفة الإنسانية وأثره على فتح أفق الاكتشاف والتواصل بين حضارات العالم".ويشمل برنامج المعرض لهذا العام 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية بمشاركة 472 ضيفا من مختلف دول العالم.ومن أبرز ضيوف المعرض الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي والروائي المصري أحمد مراد والروائي السوداني أمير تاج السر والكاتب الكويتي طالب الرفاعي والأديبة اللبنانية علوية صبح والقاص الإماراتي سلطان العميمي والشاعرة الإماراتية خلود المعلا.