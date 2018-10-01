وول ستريت تبدأ تداولاتها على ارتفاع بفضل اتفاق "نافتا"

بدأت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين، بقيادة أسهم الشركات الصناعية، في الوقت الذي عزز فيه اتفاق جرى التوصل إليه في الدقيقة الأخيرة لإنقاذ نافتا كاتفاق ثلاثي الآمال بإحراز تقدم في المحادثات مع دول أخرى.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 140.05 نقطة أو ما يعادل 0.53 بالمئة إلى 26598.36 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 12.31 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 2926.29 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.14 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 8091.50 نقطة.