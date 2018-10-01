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أخبار الشركات- محلية

"أسمنت الجوف" تصدر أول شحنة اسمنت إلى اليمن

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة اسمنت الجوف لمساهميها الكرام انه تم تصدير اول شحنة من الاسمنت لليمن الشقيق، حيث انتهت مساء يوم الاحد الموافق 30 سبتمبر 2018 م جميع الاعمال المرتبطه بتلك الشحنة، وقد بلغت الكمية التي تم تصديرها تسعة الاف طن. وقالت الشركة ان الأثر المالي لتلك الشحنة سيكون ضمن نتائج الربع الثالث للعام الحالي 2018م .

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