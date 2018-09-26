برنت قُرب أعلى مستوى في 4 أعوام

اقترب خام برنت من أعلى مستوى في نحو أربعة أعوام اليوم الأربعاء بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي حيث تحاول واشنطن طمأنة المستهلكين بشأن كفاية المعروض في السوق قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران المنتجة للنفط.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت في العقود الآجلة عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.87 دولار للبرميل بعدما صعد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وزاد برنت أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 82.55 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي أربعة سنتات إلى 72.24 دولار للبرميل بعدما زادت 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء ليسجل عند الإغلاق أعلى مستوى منذ 11 يوليو.

تفرض الولايات المتحدة عقوبات لوقف صادرات النفط من إيران، ثالث أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من الرابع من نوفمبر. والخسارة المتوقعة في الإمدادات الإيرانية عامل رئيسي في موجة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

ويتجه برنت صوب تحقيق خامس زيادة فصلية له على التوالي وهي أطول فترة صعود منذ 2007 عندما سجل ارتفاعا قياسيا لستة أرباع متتالية ووصل إلى 147.50 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 سبتمبر إلى 400 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 1.3 مليون برميل.