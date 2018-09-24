الحرب التجارية تهبط بأسهم أوروبا

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن دخلت رسوم جمركية فرضها أكبر اقتصادين في العالم على سلع بعضهما البعض حيز التطبيق، وألغت الصين مباحثات كانت مزمعة، وهو ما أثار مخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد ومكلف.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مواصلا خسائره بعد تصريحات من رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وهوى مؤشر قطاع السيارات 1.5 بالمئة، بينما انخفض مؤشر قطاع البنوك 0.8 بالمئة.

وانخفض المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.6 بالمئة، ليوقف أطول موجة مكاسب منذ عام 1997.

وتصدرت أسهم شركتا صناعة السيارات بي.إم.دبليو ودايملر وشركة صناعة قطع غيار السيارات فاليو قائمة الخاسرين على المؤشرين داكس الألماني وكاك الفرنسي بالترتيب.

وقفزت أسهم سكاي 8.6 بالمئة إلى 17.23 جنيه استرليني للسهم ليقترب بفارق ضئيل من السعر المعروض من كومكاست للاستحواذ عليها والبالغ 17.28 استرليني للسهم.

وهوى سهم توماس كوك للسياحة 28.1 في المئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح، وعزت ضعف الطلب في أواخر موسم أغسطس آب-سبتمبر أيلول إلى ارتفاع حرارة الصيف بشمال أوروبا.

وتلقت السوق دعما من أسهم قطاع النفط والغاز الذي ارتفع مؤشره 1.1 بالمئة، حيث قفزت أسعار الخام بأكثر من اثنين في المئة إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.

وكانت أسهم شركتي النفط سايبم وأو.إم.في من بين أكبر الرابحين في أوروبا، بصعودها 3.6 بالمئة و3.9 بالمئة على الترتيب.