خام "برنت" يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات مع ملامسته 81 دولارا

سجل خام برنت أعلى مستوى له في نحو 4 سنوات بعد ملامسته 81 دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت اليوم الاثنين في ظل شح الأسواق الأمريكية قبيل أسابيع قليلة فحسب من خطة واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران بينما توقع متعاملون كبار وبنوك أن يتجاوز السعر 90 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة. وفي الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.82 دولار للبرميل مرتفعة بذلك 1.02 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة عن إغلاقها السابق. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.2% لتسجل 71.60 دولار للبرميل.

ومخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015 وسط سوق شحيحة. وفي حين يظل الإنتاج قرب مستوى قياسي يبلغ 11 مليون برميل يوميا فإن خفوت نشاط الحفر بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة يشير إلى تباطؤ. وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا اليوم إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول رأس السنة وقد يتجاوز الـ 100 دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفبمر. ويتوقع جيه.بي مورجان أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يوميا في حين حذرت مركوريا من أن ما يصل إلى مليوني برميل يوميا قد يخرج من السوق.