320.3 مليار ريال المساعدات والتبرعات السعودية للخارج خلال 25 عاما

بلغت قيمة المساعدات والتبرعات السعودية الخارجية خلال الـ 25 عاما الماضية (من عام 1993 حتى 2017 )، نحو 320.25 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تقسم مساعدات السعودية الخارجية إلى ثلاثة أقسام "المساعدات والقروض" و"المساهمات في الجمعيات والمنظمات"، و"العون المتعدد الأطراف". وبلغت أكبر قيمة من الثلاثة أقسام خلال الـ 25 عاما "المساعدات والقروض" بـ 269.16 مليار ريال، تشكل نحو 84 في المائة من مجموع قيمة المساعدات والتبرعات السعودية الخارجية.

وثاني أكبر الأقسام "المساهمات في الجمعيات والمنظمات" بقيمة بلغت نحو 39.5 مليار ريال، تمثل نحو 12.3 في المائة من مجموع قيمة المساعدات الخارجية للسعودية.

أما القسم الأخير من حيث القيمة "العون المتعدد الأطراف" بقيمة 11.59 مليار ريال يشكل نحو 3.6 في المائة من مجموع قيمة المساعدات الخارجية للسعودية.

وعن أكبر مساعده سنوية قدمتها السعودية كانت في عام 2014 بقيمة 52.06 مليار ريال، ثم عام 2016 بقيمة 30.54 مليار ريال، وعام 2015 بقيمة 29.83 مليار ريال، فـ 2013 بقيمة 23.19 مليار ريال، تلاه عام 2008 بقيمة 21.24 مليار ريال.

وفي عام 2011 بلغت قيمة المساعدات والتبرعات السعودية الخارجية 20.4 مليار ريال، تلاه عام 2017 بقيمة 17.54 مليار ريال، و2009 بقيمة 15.30 مليار ريال، فعام 2010 بقيمة 13.88 مليار ريال، ثم 2003 بقيمة 10.51 مليار ريال.

تلاه عام 2002 بقيمة 10.03 مليار ريال، ثم عام 2000 بقيمة 9.39 مليار ريال، فعام 2001 بقيمة 9.21 مليار ريال، وعام 2006 بقيمة 8.2 مليار ريال، تلاه 2007 بقيمة 8.18 مليار ريال.

أما عام 2012 فبلغت قيمة المساعدات والتبرعات السعودية الخارجية 7.76 مليار ريال، تلاه 2004 بقيمة 7.13 مليار ريال، وعام 1999 بقيمة 5.9 مليار ريال، فـ 2005 بقيمة 4.13 مليار ريال، ثم 1998 بقيمة 3.61 مليار ريال، تلاه عام 1993 بقيمة 3.04 مليار ريال، و1996 بقيمة 2.59 مليار ريال، فعام 1995 بقيمة 2.52 مليار ريال، ثم 1994 بقيمة 2.35 مليار ريال، تلاه 1997 بقيمة 1.73 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية