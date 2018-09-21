"علي بابا": يجب الاستعداد لحرب تجارية تستمر 20 عاما بين الصين وأميركا

قال المؤسس المشارك لمجموعة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية، جاك ما، الخميس، إن على الناس أن يستعدوا لخلافات تجارية تستمر 20 عاما بين الصين وأميركا.

وحذر جاك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بتيانجين بالصين، من أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تستمر لعقود، موضحا أن على الصين أن تركز على الصادرات في "طريق الحرير" الذي يمتد عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.