مصر تدرس بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار .. وبيع الشركات الحكومية المتبقية

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأربعاء إن بلاده تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وأبلغ الوزير الصحفيين قائلا "سنبيع سندات خلال الأشهر المقبلة في السوق. قد تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، تزيد أو تنقص"، كما ستقيم طريقة التعامل مع عمليات بيع الشركات الحكومية المتبقية في يناير بعد خمس طروحات للأسهم تخطط لها قبل نهاية هذا العام.

وأضاف الوزير بخصوص الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور"، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستعمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات.