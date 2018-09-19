ارتفاع صادرات السعودية النفطية .. 1.5 مليار برميل في أول 7 أشهر من 2018

ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018 إلى نحو 1519.9 مليون برميل مقارنة بـ 1497.1 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة بما يعادل 22.9 مليون برميل.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، بلغ متوسط صادرات النفط السعودية من بداية العام حتى نهاية شهر يوليو من العام 2018 نحو 7.17 مليون برميل مقارنة بـ 7.059 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام السابق 2017.

وتفصيليا بلغ متوسط صادرات السعودية من النفط الخام في يناير 7.17 مليون برميل يوميا، ثم 7.251 مليون برميل يوميا في فبراير، ثم 7.122 مليون برميل في مارس، ثم 7.312 في أبريل، و 6.984 مليون برميل خلال شهر مايو، و 7.244 مليون برميل خلال شهر يونيو، و 7.118 مليون برميل خلال شهر يوليو.

فيما بلغ متوسط الصادرات 7.713 مليون برميل يوميا في يناير 2017، ثم 6.957 مليون برميل يوميا في فبراير، ثم 7.232 مليون برميل في مارس، و7.006 مليون برميل في أبريل، و6.924 مليون برميل في مايو، و 6.889 مليون برميل في يونيو، و 6.693 مليون برميل في يونيو 2017.

وارتفعت الصادرات النفطية خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بنسبة 6.3 في المائة بما يعادل 425 ألف برميل، في حين سجلت تراجعا نسبته 1.7 في المائة خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهر السابق يونيو 2018.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس نقلتها "رويترز"، تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية السعودية 0.024 مليون برميل يوميا إلى 2.768 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) 2018.

كما تراجع إنتاج السعودية من الخام 0.201 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 10.288 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي.

ووفقا للبيانات، فقد تراجعت مخزونات الخام السعودية 5.508 مليون برميل إلى 229.409 مليون برميل في تموز (يوليو) 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية