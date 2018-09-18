ملياردير ياباني أول مسافر حول القمر في رحلة خاصة

أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في رحلات الفضاء والمملوكة لإيلون ماسك أمس الاثنين 17 سبتمبر أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول من تنقله الشركة في رحلة خاصة حول القمر.

ومايزاوا، الذي كان طبالا في فرقة لموسيقى البانك، هو مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي.

ومن المقرر مبدئيا القيام برحلة مايزاوا عام 2023 على متن سفينة الفضاء بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة.

وسيصبح مايزاوا أول مُسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبولو الأمريكية عام 1972. وكشفت سبيس إكس عن اسم مايزاوا مساء الاثنين في مناسبة أُقيمت بمقر الشركة في هوثورن إحدى ضواحي مدينة لوس أنجليس.

وقال مايزاوا إنه سيدعو ما بين ستة وثمانية فنانين للانضمام إليه في المهمة التي تضعه في المدار حول القمر.

ولم يكشف ماسك عن تكلفة الرحلة لكنه قال إن رجل الأعمال الياباني قام بتجميع وديعة كبيرة وسيكون له تأثير مادي في تكلفة تطوير سفينة الفضاء.

ووصف ماسك مايزاوا بأنه "شخص شجاع جدا" لإقدامه على القيام بالرحلة إلى القمر.