الليرة التركية تنخفض مقابل الدولار وتمحو مكاسب رفع الفائدة

نزلت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد. وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش منخفضة عن سعر إغلاق أمس البالغ 6.3150 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة حريت بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 بالمئة في إيش بنك. ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة. وقال مصرفيون اليوم نقلا عن بيان أرسله البنك المركزي التركي إلى البنوك إن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة إلى 13 بالمئة من سبعة بالمئة اعتبارا من 21 سبتمبر .