أمريكا تفرض رسوما جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، مساء الإثنين عن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10 %على واردات صينية إضافية إلى بلاده قيمتها 200 مليار دولار.

وفي أكبر ضربة له حتى الآن في ظل حرب تجارية متصاعدة ، فرض الرئيس الأمريكي الآن رسوما جمركية على ما يقدر بنحو نصف البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 24 أيلول/سبتمبر وسيتم تحديدها مبدئيا بنسبة 10% ، حيث ستزداد إلى 25% في أول كانون ثان/يناير.

ويأتي هذا التحرك بعد تهديد ترمب بفرض جولة أخرى من الرسوم الجمركية بعد إعلان سابق عن فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار.

وقال ترمب إن قرار الاثنين يأتي بعد أن خلص المسؤولون التجاريون الأمريكيون إلى أن الصين تشارك في العديد من السياسات والممارسات غير العادلة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والملكية الفكرية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يشمل إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى النظراء الصينيين.

وقال ترمب في بيان: "تشكل هذه الممارسات بشكل واضح تهديدا خطيرا لصحة وازدهار اقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل".

وذكر مسؤولون كبار أن بعض المنتجات ستكون معفاة من ذلك، بما في ذلك ساعات "آبل" ومنتجات "البلوتوث" ومنتجات خاصة بالأطفال بما في ذلك المقاعد العالية ومقاعد السيارات وألعاب الأطفال وخوذات الدراجات وبعض المنسوجات والمنتجات الزراعية والكيميائية.

