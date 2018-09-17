من اتفاق الطائف إلى اتفاقية جدة.. المملكة «دار السلام»

أكدت السعودية دورها الريادي في إرساء السلام العالمي بخطوة جديدة للتقريب بين الأشقاء وسد الفجوة بين الفرقاء، وذلك بتوقيع اتفاقية المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا أمس في جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحضور الأمين العام للأمم المتحدة.
وبروح اتفاق الطائف عام 1989 الذي نشر السلام في لبنان بعد 15 عاما من الحرب الأهلية، ومساعي وقف الحرب في الصومال عام 1992، وما تلاها من جهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس في اتفاق مكة المكرمة، وبعدها في كل من أفغانستان والعراق واليمن، حلقت حمامة السلام السعودية أمس فوق قصر السلام في جدة لتشهد المصالحة الإثيوبية الإريترية بحضور زعيمي الدولتين اللذين اختارا جدة موقعا لتوقيع اتفاقية السلام النهائية في حقيقة تؤكد الدور الريادي السعودي في نشر السلام والتسامح.
وبذلت الرياض جهودا جبارة لتحقيق المصالحة في القرن الإفريقي استشعارا منها بأهمية هذه الخطوة لخير الشعبين، وبما يظهر الثقل السياسي الكبير للمملكة وأهمية الدور المحوري الذي تلعبه في المنطقة وما تضطلع به من مهام وما تتطلع إليها الشعوب العربية والمسلمة من آمال. وأكد محللون أن الرياض وعلى مدى عقود من سعيها لتحقيق السلام ودعم مبادرات المصالحة، ونزع فتيل المشاحنات، غدت دار سلام عالمية، وأسهمت في وقف الخلافات بين الدول فيما بينها، بل وحتى على مستوى الدولة الواحدة.
وتاريخيا، استضافت المملكة اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الدموية في لبنان بين الفصائل اللبنانية، كما قادت جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس لتوحيد الشعب الفلسطيني بـ "اتفاق مكة المكرمة". علاوة على تثبيت الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان واستضافة المؤتمر الدولي لعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان في مكة المكرمة.
وظهرت جهود المملكة في تحقيق المصالحة بين اليمنيين من خلال المبادرة الخليجية التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي، إضافة إلى جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق ونزع سلاح الميليشيات وعدم المساس بالتوازن الاجتماعي.
- «العدل» لـ "الاقتصادية": 13 مليار ريال قيمة تنفيذ 29 ألف شيك في عام
- «بلاتس»: زيادة معروض السعودية وروسيا وأمريكا يبقي السوق متوازنة
- تجدد المخاوف بشأن تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية
- «ساما» لـ "الاقتصادية": 24 % من القروض المصرفية «استهلاكية»
- قفزة في صادرات السعودية غير النفطية للصين والهند .. ارتفعت 23 % خلال 6 أشهر
محليات
- أمر ملكي بترقية 527 عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب
- اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه السعودية
- كفاءة الطاقة: أجهزة التكييف تستحوذ على 70% من استهلاك فاتورة الكهرباء
- "عربسات" لـ "فيفا": تحقيقاتنا أثبتت زيف ادعاءات "بي إن سبورت".. ونطالب باعتذار علني
- "كاوست" تجري بحثا جديدا حول توليد الكهرباء عن طريق التوربينات
- خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 120 قاضيا بوزارة العدل
- 21.5 ألف قضية أمام المحاكم لمطالبات مالية عقارية خلال 10 أشهر
- إغلاق مصنع "الخليج العذبة" للمياه في الرياض لمخالفته المواصفات القياسية الخليجية
- كفاءة الطاقة: كلما زاد عدد النجوم في "بطاقة كفاءة الطاقة" زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للكهرباء
- "الهيئة العامة للعقار" توقع مذكرة تفاهم مع "البريد السعودي" لتبادل البيانات الجيومكانية
أضف تعليق